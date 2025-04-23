Трамп раскритиковал Зеленского из-за заявления о Крыме — что заявил

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского из-за заявления о Крыме. По его словам, полуостров не является предметом обсуждения.

Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social в среду, 23 апреля.

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Украина не признает оккупацию Крыма

Трамп говорит, что Зеленский на первой странице The Wall Street Journal "хвастается", что Украина юридически не признает оккупацию Крыма. По его словам, заявление очень вредно для мирных переговоров, поскольку полуостров был потерян много лет назад под эгидой президента Бараки Обамы.

"Никто не просит Зеленского признать Крым территорией России, но если он хочет Крым, то почему за него не воевали одиннадцать лет назад, когда его без единого выстрела передали России? За много лет до "передачи Обамы" в этом районе также расположены основные российские базы подводных лодок", — пишет Трамп.

Лидер США отметил, что не имеет отношения к РФ, но хочет спасти около 5 000 российских и украинских солдат в неделю, которые погибают в результате войны.

Трамп считает, что заявление Зеленского о Крыме может продолжить "поле убийства".

"Мы очень близки к соглашению, но человек, у которого "нет карт для игры", теперь должен, наконец, сделать это. Я с нетерпением жду, что смогу помочь Украине и России выбраться из этого полного беспорядка, который бы никогда не начался, если бы я был президентом", — добавил он.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, 22 апреля Зеленский заявил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Он подчеркнул, что этого не будет.

Кроме того, глава государства рассказал, предлагали ли Украине отказаться от своих территорий.