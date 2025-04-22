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Зеленський зробив заяву щодо статусу Криму

22 квітня 2025 19:54
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Зеленський окреслив позицію України щодо визнання Криму російським
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Україна не визнає юридично окупацію Криму. Це суперечить Конституції.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу для журналістів у вівторок, 22 квітня.

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Статус Криму

Зеленський наголосив, що питання відмови від Криму не підлягає обговоренню, оскільки це суперечить Конституції України.

"Нема про що говорити — це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України. Цього не буде", — сказав Президент.

Також на цьому брифінгу глава держави заявив, що будь-які розмови про Крим та інші українські суверенні території ведуть до затягування війни.

Крім того Зеленський повідомив, що Україна готова до переговорів із Росією, але за однієї умови.

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