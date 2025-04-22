Припинення вогню — Зеленський сказав, коли готовий сісти за стіл переговорів з Росією

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Україна готова до переговорів із Росією, щойно та припинить вогонь. Це має стати першим кроком до закінчення війни.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу для журналістів у вівторок, 22 квітня.

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Зеленський пояснив, що першим кроком до закінчення війни повинно стати безумовне припинення вогню. Однак, за його словами, завершити війну не вдасться без тиску на Росію.

"Ми готові відповідати за свої слова. Якщо росіяни завтра будуть не просто готовими до припинення вогню, а припинять вогонь, ми готові говорити", — зазначив Президент.

За словами глави держави, після припинення вогню можна буде переходити до інших кроків для завершення війни.

Раніше ми писали, що 23 квітня США, Україна та європейські союзники зустрінуться у Лондоні для обговорення мирного плану щодо закінчення війни.

А президент США Дональд Трамп заявив, що існує велика ймовірність укладення "українсько-російської угоди" вже цього тижня.