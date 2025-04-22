Зеленський заявив, що розмови про Крим затягують війну

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які розмови про Крим та інші українські суверенні території ведуть до затягування війни. Саме цього і добивається Росія.

Про це Володимир Зеленський повідомив на пресконференції у вівторок, 22 квітня.

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"Щойно ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території — ми заходимо у формат, якого хоче Росія — затягування війни", — зазначив він.

Глава держави наголосив, що розраховувати на швидку домовленість із Кремлем не доводиться. За його словами, Україна фактично перебуває у стані війни вже 12 років, і це само собою є відповіддю на питання про можливість домовитися з Росією.

"Швидко домовитися про все не вийде. Ми 12 років воюємо — це вже відповідь. Чи можна з Росією домовитися загалом? Це риторичне питання. Чи можна домовитися з Росією швидко? Ні", — заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що без серйозного тиску на Москву світ неможливий. Водночас Україна, за його словами, прагне справедливого та швидкого світу, де припинення вогню має стати першим кроком.

"Україна хоче швидкого, справедливого для себе миру та безумовного припинення вогню як першого кроку до цього", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, вчора Bloomberg писало, що США представили союзникам з Європи пропозицію щодо зупинення війни в Україні. Зокрема, йшлося про замороження бойових дій і про те, щоб віддати тимчасово окуповані території Росії.

Також ми писали, що США не братимуть участі в жодних економічних домовленостях із РФ, поки Кремль не погодиться на припинення вогню в Україні.