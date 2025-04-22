Зеленский заявил, что разговоры о Крыме затягивают войну

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые разговоры о Крыме и других украинских суверенных территориях ведут к затягиванию войны. Именно этого и добивается Россия.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции во вторник, 22 апреля.

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Как разговоры о Крыме затягивают войну

"Как только мы начинаем говорить о Крыме, о наших суверенных территориях — мы заходим в формат, которого хочет Россия — затягивание войны", — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что рассчитывать на быструю договоренность с Кремлем не приходится. По его словам, Украина фактически находится в состоянии войны уже 12 лет, и это само собой является ответом на вопрос о возможности договориться с Россией.

"Быстро договориться обо всем не получится. Мы 12 лет воюем — это уже ответ. Можно ли с Россией договориться в целом? Это риторический вопрос. Можно ли договориться с Россией быстро? Нет", — заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что без серьезного давления на Москву мир невозможен. В то же время Украина, по его словам, стремится к справедливому и быстрому миру, где прекращение огня должно стать первым шагом.

"Украина хочет быстрого, справедливого для себя мира и безусловного прекращения огня как первого шага к этому", — резюмировал Зеленский.

Напомним, вчера Bloomberg писало, что США представили союзникам из Европы предложение по остановке войны в Украине. В частности, речь шла о заморозке боевых действий и о том, чтобы отдать временно оккупированные территории России.

Также мы писали, что США не будут участвовать ни в каких экономических договоренностях с РФ, пока Кремль не согласится на прекращение огня в Украине.