США предложили мирный план в отношении Украины — СМИ узнали детали

Спецпредставитель США Стив Уиткофф. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Соединенные Штаты Америки представили союзникам из Европы предложения по мирному соглашению для завершения войны в Украине. В частности, там хотят заморозить боевые действия и отдать временно оккупированные территории России.

Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 18 апреля.

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Чиновники Европы рассказали, что представители США представили свой план во время переговоров в Париже 17 апреля. Он предусматривает ослабление санкций против России и вступление Украины в НАТО.

Источники издания отказались сообщать другие детали американского плана.

Один из представителей европейских властей подчеркнул, что озвученные условия не означают "окончательного урегулирования", а страны-союзники Украины не признают захваченные оккупантами территории частью РФ.

По словам источников, переговоры будут безрезультатными, если Москва не согласится прекращать агрессию против Украины. Они отметили важность предоставления Украине гарантий безопасности для обеспечения любого соглашения.

Напомним, после поездки в Россию спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что мирное соглашение должно включать урегулирование вопроса "пяти территорий".

Впоследствии на его слова отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, который отметил, что Уиткофф стал на сторону России.