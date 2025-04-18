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США хочуть заморозити війну та віддати ТОТ Росії, — ЗМІ

18 квітня 2025 17:51
Аркадій Пастула - Редактор
США запропонували мирний план щодо України — ЗМІ дізналися деталі
Спецпредставник США Стів Віткофф. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Сполучені Штати Америки представили союзникам з Європи пропозиції щодо мирної угоди для завершення війни в Україні. Зокрема, там хочуть заморозити бойові дії та віддати тимчасово окуповані території Росії.

Про це повідомляє Bloomberg у пʼятницю, 18 квітня.

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Мирна угода від США

Чиновники Європи розповіли, що представники США презентували свій план під час переговорів у Парижі 17 квітня. Він передбачає послаблення санкцій проти Росії та вступ України до НАТО.

Джерела видання відмовилися повідомляти інші деталі американського плану.

Один із представників європейської влади наголосив, що озвучені умови не означають "остаточного врегулювання", а країни-союзники України не визнають захоплені окупантами території частиною РФ.

За словами джерел, переговори будуть безрезультатними, якщо Москва не погодиться припиняти агресію проти України. Вони зазначили на важливості надання Україні гарантій безпеки для забезпечення будь-якої угоди.

Нагадаємо, після поїздки до Росії спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що мирна угода повинна включати врегулювання питання "п’яти територій". 

Згодом на його слова відреагував український лідер Володимир Зеленський, який зазначив, що Віткофф став на сторону Росії.

США війна НАТО Україна окупація угода
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