Перемирие в Украине - аналитики ISW объяснили, как РФ сопротивляется

Российский военный. Иллюстративное фото: росСМИ

Белый дом повторно подтвердил позицию, что Соединенные Штаты не будут участвовать ни в каких экономических договоренностях с Россией, пока Кремль не согласится на прекращение огня в Украине. Президент Дональд Трамп четко очертил условия — сначала перемирие, потом потенциальные партнерства.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW) в четверг, 17 апреля.

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В отчете указано, что в Белом доме рассматривают полное временное прекращение огня как обязательный шаг к долговременному мирному урегулированию. В то же время администрация осудила попытки Москвы переложить ответственность за срыв перемирия на Украину.

По данным ISW, 18 марта Трамп во время телефонного разговора лично предложил российскому диктатору Владимиру Путину тридцатидневное полное прекращение огня. Президент РФ отказался, а впоследствии эту позицию неоднократно подтверждали высокопоставленные чиновники Кремля, одновременно пытаясь обвинить Киев в нежелании достичь мира.

Москва также выразила недовольство продлением Украиной военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа 2025 года. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это "попыткой сохранить нестабильную структуру государства" и обвинил украинскую сторону в блокировании переговоров.

"Украинскому правительству законодательно запрещено отменять военное положение, пока Россия продолжает атаковать Украину. Российские власти также, похоже, активизируют свои усилия по вербовке, что свидетельствует о том, что Кремль намерен поддерживать свои текущие усилия по формированию вооруженных сил еще некоторое время, несмотря на мирные переговоры", - отмечают аналитики.

ISW также сообщает, что Россия усиливает кампанию по мобилизации, что свидетельствует о намерении Кремля и в дальнейшем поддерживать боевые действия, несмотря на международные инициативы по миру. Украина, в свою очередь, уже приняла предложенные условия временного перемирия, тогда как Россия продолжает настаивать на неприемлемых требованиях - в частности, на смене украинской власти, больших территориальных уступках и существенном ограничении украинских военных возможностей.

Ранее аналитики Института изучения войны рассказали, какие вызовы могут поставить под угрозу способность России продолжать войну в Украине.

Также в ISW объяснили, как Россия обходит договоренности для ударов по украинской энергетике.