Перемир'я в Україні — аналітики ISW пояснили, як РФ чинить опір

Російський військовий. Ілюстративне фото: росЗМІ

Білий дім повторно підтвердив позицію, що Сполучені Штати не братимуть участі в жодних економічних домовленостях із Росією, доки Кремль не погодиться на припинення вогню в Україні. Президент Дональд Трамп чітко окреслив умови — спочатку перемир’я, потім потенційні партнерства.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) у четвер, 17 квітня.

Реклама

Читайте також:

РФ не хоче припинення вогню

У звіті вказано, що в Білому домі розглядають повне тимчасове припинення вогню як обов’язковий крок до довготривалого мирного врегулювання. Водночас адміністрація засудила спроби Москви перекласти відповідальність за зрив перемир’я на Україну.

За даними ISW, 18 березня Трамп під час телефонної розмови особисто запропонував російському диктатору Володимиру Путіну тридцятиденне повне припинення вогню. Президент РФ відмовився, а згодом цю позицію неодноразово підтверджували високопосадовці Кремля, водночас намагаючись звинуватити Київ у небажанні досягти миру.

Москва також висловила невдоволення продовженням Україною воєнного стану та загальної мобілізації до 6 серпня 2025 року. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав це "спробою зберегти нестабільну структуру держави" та звинуватив українську сторону у блокуванні переговорів.

"Українському уряду законодавчо заборонено скасовувати воєнний стан, поки Росія продовжує атакувати Україну. Російська влада також, схоже, активізує свої зусилля з вербування, що свідчить про те, що Кремль має намір підтримувати свої поточні зусилля з формування збройних сил ще деякий час, незважаючи на мирні переговори", — наголошують аналітики.

ISW також повідомляє, що Росія посилює кампанію з мобілізації, що свідчить про намір Кремля й надалі підтримувати бойові дії, попри міжнародні ініціативи щодо миру. Україна, у свою чергу, вже прийняла запропоновані умови тимчасового перемир’я, тоді як Росія продовжує наполягати на неприйнятних вимогах — зокрема, на зміні української влади, великих територіальних поступках та суттєвому обмеженні українських військових спроможностей.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни розповіли, які виклики можуть поставити під загрозу здатність Росії продовжувати війну в Україні.

Також в ISW пояснили, як Росія обходить домовленості для ударів по українській енергетиці.