Трамп разочарован переговорами — что не нравится главе США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп "разочарован", а его терпение "лопнуло" относительно переговоров. Он хочет как можно быстрее закончить войну в Украине.

Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Трампа Каролайн Левитт, передает CNN.

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Левитт заявила, что Трамп хочет, чтобы прекратились убийства, однако для этого нужно, "чтобы две стороны были готовы это сделать". Также она отметила, что "Зеленский движется в неправильном направлении".

Говоря о заявлении Трампа относительно аннексии Крыма, пресс-секретарь добавила, что президент США имел в виду, что Обама отдал полуостров, позволив России захватить его в 2014 году. Сейчас же Трамп не просит Украину признать аннексию Крыма, а лишь чтобы все сели за стол переговоров.

"И для того, чтобы заключить хорошую сделку, обе стороны должны уйти немного недовольными. И, к сожалению, президент Зеленский пытается оспорить эти мирные переговоры в прессе. И это неприемлемо для президента", — говорится в сообщении.

Она также добавила, переговоры должны быть за закрытыми дверями, но "для того, чтобы наступил мир надо, чтобы обе стороны войны хотели этого".

Напомним, ранее Трамп раскритиковал Зеленского, потому что он не признает оккупацию Крыма.

За несколько дней до того, 22 апреля, украинский президент подчеркнул, что не признает юридически оккупацию Крыма, поскольку это противоречит Конституции.