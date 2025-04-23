США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні — заява Джей Ді Венса

Джей Ді Венс пригрозив Україні у разі відмови від мирного плану
Адміністрація Дональда Трампа може припинити свою участь у мирних переговорах між Україною та Росією. Вашингтон очікує конструктивної відповіді від обох сторін.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає Clash Report.
Джей Ді Венс пригрозив виходом США із мирного переговорного процесу
"Якщо ми не отримаємо позитивної відповіді, ми припинимо посередництво між Росією та Україною", — наголосив Венс.
За словами посадовця, адміністрація Трампа вже представила і Києву, і Москві "чітку і справедливу пропозицію", деталі якої поки публічно не розголошуються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, представлена США ініціатива передбачає серйозні поступки з боку України, включно з визнанням анексії Криму та "де-факто" російського контролю над частинами східних і південних областей.
Раніше повідомлялося, що у Лондоні мали відбутися переговори на рівні міністрів закордонних справ України, Великої Британії, Франції, Німеччини та США. Віцепрезидент Венс, як і держсекретар Марко Рубіо, на саміт не поїхали.
Зазначимо, що кілька днів тому Марко Рубіо попереджав, що США можуть вийти з переговорного процесу.
Тим часом адміністрація Дональда Трампа зупинила дію всіх програм та звільнила їх координаторів, які займалися розслідуваннями воєнних злочинів Росії проти України.
Читайте Новини.LIVE!