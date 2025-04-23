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Джей Ді Венс пригрозив Україні у разі відмови від мирного плану

23 квітня 2025 10:33
Анастасія Постоєнко - Редактор
США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні — заява Джей Ді Венса
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Kenny Holston/Pool via REUTERS
Анастасія Постоєнко - Редактор

Адміністрація Дональда Трампа може припинити свою участь у мирних переговорах між Україною та Росією. Вашингтон очікує конструктивної відповіді від обох сторін.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає Clash Report.

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Повідомлення про застереження Джей Ді Венса. Фото: скриншот

"Якщо ми не отримаємо позитивної відповіді, ми припинимо посередництво між Росією та Україною", — наголосив Венс.

За словами посадовця, адміністрація Трампа вже представила і Києву, і Москві "чітку і справедливу пропозицію", деталі якої поки публічно не розголошуються. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, представлена США ініціатива передбачає серйозні поступки з боку України, включно з визнанням анексії Криму та "де-факто" російського контролю над частинами східних і південних областей. 

Раніше повідомлялося, що у Лондоні мали відбутися переговори на рівні міністрів закордонних справ України, Великої Британії, Франції, Німеччини та США. Віцепрезидент Венс, як і держсекретар Марко Рубіо, на саміт не поїхали.

Зазначимо, що кілька днів тому Марко Рубіо попереджав, що США можуть вийти з переговорного процесу. 

Тим часом адміністрація Дональда Трампа зупинила дію всіх програм та звільнила їх координаторів, які займалися розслідуваннями воєнних злочинів Росії проти України.

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