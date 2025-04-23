Адміністрація Трампа припинила розслідування злочинів Росії

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard REFILE

Адміністрація Дональда Трампа припинила низку ключових проєктів, спрямованих на притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, вчинені під час вторгнення в Україну. Окрім того, не працюватиме й міжвідомча робоча група, яка займалась кураторством цих проєктів.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських урядовців і документальні джерела.

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Повідомляється, що за рішенням адміністрації Дональда Трампа згорнута діяльність координатора з питань розслідування російських злочинів, посада якого передбачена законом і яка діяла у складі Офісу директора національної розвідки (ODNI). Посада була створена Конгресом на двопартійній основі — її мета полягала в зборі розвідданих про злочини Росії в Україні для подальшої передачі в міжнародні кримінальні суди.

Також припинила діяльність міжвідомча робоча група, яка координувала цю роботу. Згорнули програму арештів активів російських олігархів і зупинили передачу даних з ініціативи "Обсерваторія конфліктів" (Conflict Observatory. — Ред.), яка займалася збором супутникових та біометричних доказів викрадення українських дітей. Лише після тиску з боку консервативних релігійних груп програму тимчасово відновили, але виключно для завершення передачі бази даних.

Колишній керівник групи з розслідування воєнних злочинів Міністерства юстиції Елі Розенбаум заявив, що дії адміністрації є тривожним відступом США від зобов’язань щодо верховенства міжнародного права, особливо в контексті наймасштабнішого з часів Другої світової війни конфлікту в Європі.

Видання також повідомляє про скорочення повноважень Офісу глобального кримінального правосуддя при Держдепі, який координував підтримку міжнародних прокурорів у розслідуванні агресії Росії. Минулого року цей офіс виділив 1,8 млн доларів на допомогу слідчим у Гаазі. Утім, нині США під керівництвом Трампа вийшли з органу, створеного для переслідування злочинів проти України.

Депутат Джейсон Кроу, один з ініціаторів створення посади координатора, заявив, що адміністрація фактично дозволяє Володимиру Путіну уникнути відповідальності.

"Якщо Трамп і директор Національної розвідки США Тулсі Габбард хочуть досягти тривалого миру, вони повинні бути готові притягнути Путіна до відповідальності за злочини, які він скоїв в Україні. Поки що ця адміністрація продемонструвала, що вона готова дозволити Путіну зійти з гачка", — сказав він.

США згорнули й участь в програмах щодо російських активів

Команда Дональда Трампа припинила дію низки структур, створених для боротьби з підривною діяльністю Росії та впливом її олігархів у США. Як повідомляє The Washington Post, серед скасованих ініціатив — спеціальна група Міністерства юстиції, яка займалася арештом активів росіян під санкціями та впроваджувала експортні обмеження проти Москви.

Також припинено роботу оперативної групи Федерального бюро розслідувань, яка протидіяла іноземному впливу. Саме ця структура відповідала за боротьбу з кампаніями дезінформації з боку Росії та інших авторитарних режимів, спрямованих на розпалювання суспільних конфліктів і підрив довіри до американських інституцій.

Нагадаємо, у березні ЄС підтвердив факт, що США вийшли з групи моніторингу воєнних злочинів Росії в Україні.

Цікаво, що через тиждень у Вірджинії знайшли мертвою колишню прокурорку Східного округу Джессіку Абер, яка раніше керувала розслідуваннями щодо витоків секретної інформації, воєнних злочинів, пов’язаних із російськими особами й не тільки.

Тим часом Дональд Трамп пропонує у мирній угоді, щоб Україна визнала окупацію Росією та відмовилась від НАТО раз і назавжди.