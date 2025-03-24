Екс-прокурор США Джессіка Абер перед смертю розслідувала воєнні злочини Росії та витік інформації з ЦРУ

Експрокурорка Східного округу Вірджинії Джессіка Абер. Фото: Mark Schiefelbein

Колишню прокурорку Східного округу Вірджинії Джессіку Абер знайшли мертвою у віці 43 років. Влада Вірджинії виявила її тіло 22 березня. До своєї відставки на початку року вона керувала розслідуваннями щодо витоків секретної інформації, воєнних злочинів, пов’язаних із російськими особами, та незаконної передачі чутливих американських технологій Москві.

Про це повідомляє Newsweek.

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Що відомо про Джесіку Абер

Абер, призначена на посаду колишнім президентом Джо Байденом, подала у відставку в січні після інавгурації Дональда Трампа. Вона очолювала один із найважливіших федеральних прокурорських офісів США, де працювали близько 300 прокурорів, цивільних юристів і співробітників, які займалися справами національної безпеки та боротьби з тероризмом.

Поліція Александрії повідомила, що 22 березня приблизно о 9:00 ранку за місцевим часом отримала виклик про непритомну жінку на Беверлі-Драйв, неподалік від центру міста та на південь від Арлінгтона.

Резонансні справи Джессіки Абер

У січні 2025 року колишній аналітик ЦРУ Асіф Рахман визнав себе винним у зберіганні та передачі секретної інформації національної оборони особам, які не мали на це права. У жовтні 2024 року ці дані з’явилися в соцмережах.

Абер тоді заявила, що Рахман "розголосив секретні американські документи, порушивши свою присягу, відповідальність і закон". Вона наголосила, що його дії "поставили під загрозу життя людей, підірвали зовнішньополітичні відносини США та ускладнили здобуття важливої розвідінформації в майбутньому".

У вересні 2024 року Міністерство юстиції США разом із Держдепартаментом, Мінфіном і правоохоронними органами оприлюднило обвинувальний акт проти російського громадянина Сергія Іванова, якого звинуватили в організації "послуг з відмивання грошей для кіберзлочинців", а також у створенні незаконних криптовалютних бірж.

Ще одного громадянина РФ, Тимура Шахмаметова, звинуватили у змові з метою шахрайства з банківськими картками та відмивання грошей.

"Кожен крок кіберзлочинців у гонитві за грошима залишає слід, який веде нас до них. І якщо ви йдете шляхом жадібності, ми вас знайдемо", — заявила тоді Абер.

У листопаді 2024 року американську компанію та двох її керівників звинуватили в незаконному переправленні чутливих американських технологій до Росії, зокрема в постачанні обладнання для російської телекомунікаційної компанії, пов’язаної з Кремлем та ФСБ.

"Ми не можемо допустити, щоб критично важливі технології потрапляли до тих, хто може використати їх проти США та наших союзників", — наголошувала Абер.

Справи про воєнні злочини

У 2023 році Абер брала участь у справі проти чотирьох осіб, пов’язаних із Росією, яких звинуватили у тортурах, нелюдському поводженні та незаконному ув’язненні громадянина США в Україні після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Обвинуваченими назвали Сурена Сейрановича Мкртчяна та Дмитра Будника, а також двох осіб, відомих лише за іменами — Валерій і Назар.

"Ми пишаємося тим, що перебуваємо в авангарді зусиль Мін’юсту щодо притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні, і продовжимо їх переслідувати", — заявила тоді Абер.

Розслідування смерті

Наразі триває розслідування обставин смерті Абер. Офіційна причина її смерті поки не встановлена.

Також ми писали, що Європейський Союз підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів Росії в Україні.

Нагадаємо, у США відбувся захід на підтримку жертв російського насильства.