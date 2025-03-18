Насильство під час війни — у США відбувся захід на підтримку жертв

Учасниці зустрічі "Україна не мовчить". Фото: організатори заходу

В Нью-Йорку в Українському Інституті Америки відбулась зустріч "Україна не мовчить". Під час заходу також презентували однойменну книгу. Це видання містить свідчення полонених, які стали жертвами сексуального насильства від російських окупантів.

Про це Новини.LIVE повідомили організатори заходу.

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Книга, яку презентували під час заходу, була написана на тлі сексуального насильства, яке триває в Україні з боку російських військ. Окупанти творили звірства у всіх регіонах, куди ступала їхня нога, і це було визначеною стратегією.

"Книга "Україна не мовчить: хроніки боротьби з сексуальним насильством, пов'язаним з війною" — це добірка з 25 інтерв'ю жертв, захисників жертв, експертів з міжнародного права, медичних працівників — про наслідки навмисної стратегії Росії використовувати сексуальне насильство пов'язане з війною для знищення тіл і морального стану українців", — зазначила модераторка дискусії Ірен Яросевич.

Учасниці дискусії. Фото: організатори заходу

Під час заходу обговорили гендерний баланс і забезпечення прав жінок та дівчат, а також протидію сексуальному насильству в конфліктах й реагування на воєнні сексуальні злочини. Йшлося й про допомогу потерпілим.

Учасниця зустрічі "Україна не мовчить". Фото: організатори заходу

"Це безпрецедентний крок у міжнародній практиці: Україна першою запроваджує механізм компенсацій постраждалим від воєнного сексуального насильства ще до судових рішень", — повідомила представниця Світової федерації українських жіночих організацій в ООН (СФУЖО) Зоряна Головата.

І як наголосила на заході Сабін Ґунес, представниця ООН Жінки в Україні, "цей підхід до репарації є пілотним проєктом".

Книга, яку презентували в Нью-Йорку. Фото: організатори заходу

Подія викликала значний інтерес та продемонструвала широку підтримку України в боротьбі за справедливість для постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Дискусія відбулася в рамках щорічного засідання Комісії ООН зі становища жінок.

Учасники дискусії "Україна не мовчить". Фото: організатори заходу

Нагадаємо, до третьої річниці в культурному кластері "Краків" пройшов кінопоказ польського фільму "Люди". Ця стрічка створена на основі реальних подій в охопленій війною Україні. У фільмі показано відвагу та силу людського духу.

Також ми писали про те, що у Бучі відбулася презентація книги "Історії сильних". У ній описані реальні історії людей, які пережили на собі страшні наслідки війни.