Насилие во время войны — в США состоялось мероприятие в поддержку жертв

Участницы встречи "Украина не молчит". Фото: организаторы мероприятия

В Нью-Йорке в Украинском Институте Америки состоялась встреча "Украина не молчит". Во время мероприятия также презентовали одноименную книгу. Это издание содержит свидетельства пленных, которые стали жертвами сексуального насилия от российских оккупантов.

Об этом Новини.LIVE сообщили организаторы мероприятия.

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Сексуальное насилие во время войны

Книга, которую презентовали во время мероприятия, была написана на фоне сексуального насилия, которое продолжается в Украине со стороны российских войск. Оккупанты творили зверства во всех регионах, куда ступала их нога, и это было определенной стратегией.

"Книга "Украина не молчит: хроники борьбы с сексуальным насилием, связанным с войной" — это подборка из 25 интервью жертв, защитников жертв, экспертов по международному праву, медицинских работников - о последствиях преднамеренной стратегии России использовать сексуальное насилие связанное с войной для уничтожения тел и морального состояния украинцев", — отметила модератор дискуссии Ирен Яросевич.

Участницы дискуссии. Фото: организаторы мероприятия

Во время мероприятия обсудили гендерный баланс и обеспечение прав женщин и девушек, а также противодействие сексуальному насилию в конфликтах и реагирование на военные сексуальные преступления. Речь шла и о помощи пострадавшим.

Участница встречи "Украина не молчит". Фото: организаторы мероприятия

"Это беспрецедентный шаг в международной практике: Украина первой вводит механизм компенсаций пострадавшим от военного сексуального насилия еще до судебных решений", — сообщила представительница Всемирной федерации украинских женских организаций в ООН (ВФУЖО) Зоряна Головата.

И как отметила на мероприятии, Сабин Гунес, представитель ООН Женщины в Украине, "этот подход к репарации является пилотным проектом".

Книга, которую презентовали в Нью-Йорке. Фото: организаторы мероприятия

Событие вызвало значительный интерес и продемонстрировало широкую поддержку Украины в борьбе за справедливость для пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом. Дискуссия состоялась в рамках ежегодного заседания Комиссии ООН по положению женщин.

Участники дискуссии "Украина не молчит". Фото: организаторы мероприятия

Напомним, к третьей годовщине в культурном кластере "Краков" прошел кинопоказ польского фильма "Люди". Эта лента создана на основе реальных событий в охваченной войной Украине. В фильме показана отвага и сила человеческого духа.

Также мы писали о том, что в Буче состоялась презентация книги "Истории сильных". В ней описаны реальные истории людей, которые пережили на себе страшные последствия войны.