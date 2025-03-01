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На Таймс-Сквер в Нью-Йорку проходить мітинг на підтримку України

1 березня 2025 23:55
Ольга Антоновська - редактор
Мітинги у США на підтримку України — активісти зібрались в Нью-Йорку
Люди вийшли на акцію протесту в Нью-Йорку на підтримку України. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

У Сполучених Штатах Америки одна за одною виникають акції на підтримку України. На Таймс-Сквер у Нью-Йорку зібрались десятки мітингувальників.

Відео опублікувало видання Freedomnews.TV в суботу, 1 березня.

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Мітингувальники вийшли на Таймс-Сквер з українськими прапорами та плакатами. Активісти виконали гімни України та Сполучених Штатів Америки. Мітингувальники тримали в руках плакати з гаслами, які підтримують Україну та критикують політику Трампа.

Нагадаємо, також люди зібрались на акцію протесту біля дилерського центру Tesla Ілона Маска. Мітингувальники невдоволені ставленням до України нової адміністрації Трампа.

Крім того, під удар протестувальників потрапив віцепрезидент США Джей Ді Венс. Люди влаштували акцію у Вермонті, куди політик поїхав у відпустку.

США мітинг Україна акція Нью-Йорк
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