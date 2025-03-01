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На Таймс-Сквер в Нью-Йорке проходит митинг в поддержку Украины

1 марта 2025 23:55
Ольга Антоновская - редактор
Митинги в США в поддержку Украины — активисты собрались в Нью-Йорке
Люди вышли на акцию протеста в Нью-Йорке в поддержку Украины. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

В Соединенных Штатах Америки одна за другой возникают акции в поддержку Украины. На Таймс-Сквер в Нью-Йорке собрались десятки митингующих.

Видео опубликовало издание Freedomnews.TV в субботу, 1 марта.

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Митингующие вышли на Таймс-Сквер с украинскими флагами и плакатами. Активисты исполнили гимны Украины и Соединенных Штатов Америки. Митингующие держали в руках плакаты с лозунгами, которые поддерживают Украину и критикуют политику Трампа.

Напомним, также люди собрались на акцию протеста возле дилерского центра Tesla Илона Маска. Митингующие недовольны отношением к Украине новой администрации Трампа.

Кроме того, под удар протестующих попал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Люди устроили акцию в Вермонте, куда политик уехал в отпуск.

США митинг Украина акция Нью-Йорк
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