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У США приземлився літак, в якого загорівся двигун — відео

1 березня 2025 18:58
Аркадій Пастула - Редактор
У США літак здійснив екстрену посадку через пожежу в двигуні
Літак, в якого загорівся двигун. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

У Сполучених Штатах Америки у літака Boeing 767-3S2F загорівся двигун. Відомо, що він вилетів з міжнародного аеропорту Ньюарк-Ліберті та був змушений здійснити посадку.

Про це повідомляє SciTech Access у суботу, 1 березня.

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За інформацією ЗМІ, двигун літака загорівся від удару птаха. Він здійснив вимушену посадку в аеропорту, де на нього чекали екстрені служби.

Внаслідок інциденту люди не постраждали.

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Допис SciTech Access. Фото: скриншот

Нагадаємо, туристка пережила панічну атаку, коли застрягла в аеропорту на 22 години. Жінка висловила обурення через те, що угорська авіакомпанія Wizz Air не забезпечила належну підтримку.

Також 18 лютого в аеропорту Канади "Торонто Пірсон" літак авіакомпанії Delta Air Lines перекинувся через складні погодні умови.

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