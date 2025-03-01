У США літак здійснив екстрену посадку через пожежу в двигуні

Літак, в якого загорівся двигун. Фото: скриншот

У Сполучених Штатах Америки у літака Boeing 767-3S2F загорівся двигун. Відомо, що він вилетів з міжнародного аеропорту Ньюарк-Ліберті та був змушений здійснити посадку.

Про це повідомляє SciTech Access у суботу, 1 березня.

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🚨BREAKING: FedEx aircraft makes emergency landing at Newark Airport after its right engine catches on fire

pic.twitter.com/gyogCLRyUR — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 1, 2025

Екстрена посадка літака через пожежу

За інформацією ЗМІ, двигун літака загорівся від удару птаха. Він здійснив вимушену посадку в аеропорту, де на нього чекали екстрені служби.

Внаслідок інциденту люди не постраждали.

Допис SciTech Access. Фото: скриншот

Нагадаємо, туристка пережила панічну атаку, коли застрягла в аеропорту на 22 години. Жінка висловила обурення через те, що угорська авіакомпанія Wizz Air не забезпечила належну підтримку.

Також 18 лютого в аеропорту Канади "Торонто Пірсон" літак авіакомпанії Delta Air Lines перекинувся через складні погодні умови.