В аеропорту Канади перекинувся літак — відео

Літак, який перекинувся в Канаді. Фото: REUTERS/Cole Burston

В аеропорту Канади "Торонто Пірсон" перекинувся літак авіакомпанії Delta Air Lines. Причиною стали складні погодні умови.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 18 лютого.

Читайте також:

У Канаді перекинувся літак

Внаслідок аварії постраждали 15 людей, які перебували на борту. Серед них троє з критичними пораненнями, у тому числі дитина.

Інцидент стався через сильний вітер та снігопад. Згідно з інформацією аеропорту, на вихідних сніжна буря накрила аеродром шаром снігу заввишки понад 22 см, що спричинило затримки.

В момент аварії на борту літака перебувало 80 осіб.

"У нас немає загиблих, всі члени екіпажу та пасажири живі", — повідомив керівник регіональної служби швидкої допомоги Пілу Лоуренс Сайндон.

Нагадаємо, на Алясці рятувальники виявили літак, який напередодні зник. Усі десять осіб, що перебували на борту, загинули.

Також в аеропорту у Вашингтоні літак Japan Airlines зачепив припаркований літак Delta Airlines, пошкодивши його хвостову частину.