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У Канаді через погану погоду перекинувся літак — є поранені

18 лютого 2025 08:43
Аркадій Пастула - Редактор
В аеропорту Канади перекинувся літак — відео
Літак, який перекинувся в Канаді. Фото: REUTERS/Cole Burston
Аркадій Пастула - Редактор

В аеропорту Канади "Торонто Пірсон" перекинувся літак авіакомпанії Delta Air Lines. Причиною стали складні погодні умови. 

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 18 лютого.

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У Канаді перекинувся літак

Внаслідок аварії постраждали 15 людей, які перебували на борту. Серед них троє з критичними пораненнями, у тому числі дитина.

Інцидент стався через сильний вітер та снігопад. Згідно з інформацією аеропорту, на вихідних сніжна буря накрила аеродром шаром снігу заввишки понад 22 см, що спричинило затримки. 

В момент аварії на борту літака перебувало 80 осіб.

"У нас немає загиблих, всі члени екіпажу та пасажири живі", — повідомив керівник регіональної служби швидкої допомоги Пілу Лоуренс Сайндон.

Нагадаємо, на Алясці рятувальники виявили літак, який напередодні зник. Усі десять осіб, що перебували на борту, загинули.

Також в аеропорту у Вашингтоні літак Japan Airlines зачепив припаркований літак Delta Airlines, пошкодивши його хвостову частину. 

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