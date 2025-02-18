В аэропорту Канады перевернулся самолет — видео

Самолет, который перевернулся в Канаде. Фото: REUTERS/Cole Burston

В аэропорту Канады "Торонто Пирсон" перевернулся самолет авиакомпании Delta Air Lines. Причиной стали сложные погодные условия.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 18 февраля.

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В результате аварии пострадали 15 человек, которые находились на борту. Среди них трое с критическими ранениями, в том числе ребенок.

Инцидент произошел из-за сильного ветра и снегопада. Согласно информации аэропорта, на выходных снежная буря накрыла аэродром слоем снега высотой более 22 см, что вызвало задержки.

В момент аварии на борту самолета находилось 80 человек.

"У нас нет погибших, все члены экипажа и пассажиры живы", — сообщил руководитель региональной службы скорой помощи Пилу Лоуренс Сайндон.

Напомним, на Аляске спасатели обнаружили самолет, который накануне исчез. Все десять человек, находившихся на борту, погибли.

Также в аэропорту в Вашингтоне самолет Japan Airlines задел припаркованный самолет Delta Airlines, повредив его хвостовую часть.