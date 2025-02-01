Медичний літак розбився у Філадельфії 1 лютого — що відомо

Наслідки авіакатастрофи. Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski

Вночі, 1 лютого, в Філадельфії сталася авіакатастрофа медичного літака, який перевозив пацієнтку до Мексики. Літак Learjet 55, на борту якого перебувало шестеро осіб, зокрема четверо членів екіпажу та мати хворої дитини, розбився через хвилину після зльоту, ана місці виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє The New York Times.

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Обставини авіакатастрофи у Філадельфії

Відомо, що літак вилетів з північно-східного аеропорту Філадельфії та прямував до національного аеропорту Спрінгфілд-Брансон у штаті Міссурі для дозаправлення, після чого мав прибути до міжнародного аеропорту Тіхуани в Мексиці.

Проте близько 18:00 за місцевим часом він впав поблизу перехрестя проспектів Коттман і Бастлтон, поряд із торговим центром Roosevelt Mall.

Уламки літака. Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski

Очевидці розповіли, що після зіткнення із землею стався сильний вибух, а вогонь перекинувся на кілька транспортних засобів та будинків. Менеджер одного з магазинів неподалік розповів, що від вибухової хвилі затряслися вітрини.

За даними Федерального управління цивільної авіації (FAA), літак швидко втрачав висоту, а диспетчер аеропорту кілька разів намагався зв’язатися з пілотом, але не отримав відповіді.

Жертви та наслідки

На борту перебувало шестеро громадян Мексики, зокрема пацієнтка дитячого відділення, яка проходила лікування в дитячій лікарні у Філадельфії, її мати та четверо членів екіпажу. За даними місцевої влади, ніхто з них не вижив.

Кілька будинків та автомобілів зазнали пошкоджень. За інформацією лікарні Temple Health, до медзакладу доправили щонайменше шістьох постраждалих, з яких троє залишилися під наглядом лікарів. Втім, поки що не уточнюється, чи були вони на борту літака, чи перебували на землі.

Уламок від літака на дорозі. Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski

Міністерство закордонних справ Мексики підтвердило, що всі загиблі були громадянами цієї країни. Наразі FAA та Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) розпочали розслідування причин трагедії. Дані Flightradar24 показують, що літак раптово почав знижуватися зі стрімкою швидкістю.

Президент Дональд Трамп відреагував на трагедію у соцмережах, висловивши співчуття рідним загиблих:

"Так сумно бачити, що літак впав у Філадельфії. Загинуло ще більше невинних душ.", — написав Трамп.

Представники компанії Jet Rescue Air Ambulance, якій належав літак, заявили, що він здійснював 600-700 рейсів на рік, спеціалізуючись на перевезенні пацієнтів у критичному стані. Це вже друга смертельна авіакатастрофа компанії за останній рік – у листопаді 2023 року в аварії загинули п’ятеро членів екіпажу.

Нагадаємо, нещодавно у США розбився винищувач F-35. Також у Вашингтоні літак зіткнувся з військовим гелікоптером, експерти оприлюднили перші висновки щодо цієї авіакатастрофи.