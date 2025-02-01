Медицинский самолет разбился в Филадельфии 1 февраля — что известно

Последствия авиакатастрофы. Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski

Ночью 1 февраля в Филадельфии произошла авиакатастрофа медицинского самолета, который перевозил пациентку в Мексику. Самолет Learjet 55, на борту которого находилось шесть человек, в том числе четверо членов экипажа и мать больного ребенка, разбился через минуту после взлета, а на месте возник масштабный пожар.

Об этом сообщает The New York Times.

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Известно, что самолет вылетел из северо-восточного аэропорта Филадельфии и направлялся в национальный аэропорт Спрингфилд-Брансон в штате Миссури для дозаправки, после чего должен был прибыть в международный аэропорт Тихуаны в Мексике.

Однако около 18:00 по местному времени он упал вблизи перекрестка проспектов Коттман и Бастлтон, рядом с торговым центром Roosevelt Mall.

Обломки самолета. Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski

Очевидцы рассказали, что после столкновения с землей произошел сильный взрыв, а огонь перекинулся на несколько транспортных средств и домов. Менеджер одного из магазинов неподалеку рассказал, что от взрывной волны затряслись витрины.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), самолет быстро терял высоту, а диспетчер аэропорта несколько раз пытался связаться с пилотом, но не получил ответа.

Жертвы и последствия

На борту находились шестеро граждан Мексики, в том числе пациентка детского отделения, которая проходила лечение в детской больнице в Филадельфии, ее мать и четверо членов экипажа. По данным местных властей, никто из них не выжил.

Несколько домов и автомобилей получили повреждения. По информации больницы Temple Health, в медучреждение доставили по меньшей мере шестерых пострадавших, из которых трое остались под наблюдением врачей. Впрочем, пока не уточняется, были ли они на борту самолета или находились на земле.

Обломок от самолета на дороге. Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski

Министерство иностранных дел Мексики подтвердило, что все погибшие были гражданами этой страны. Сейчас FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование причин трагедии. Данные Flightradar24 показывают, что самолет внезапно начал снижаться со стремительной скоростью.

Президент Дональд Трамп отреагировал на трагедию в соцсетях, выразив соболезнования родным погибших:

"Так грустно видеть, что самолет упал в Филадельфии. Погибло еще больше невинных душ", — написал Трамп.

Представители компании Jet Rescue Air Ambulance, которой принадлежал самолет, заявили, что он совершал 600-700 рейсов в год, специализируясь на перевозке пациентов в критическом состоянии. Это уже вторая смертельная авиакатастрофа компании за последний год — в ноябре 2023 года в аварии погибли пять членов экипажа.

Напомним, недавно в США разбился истребитель F-35. Также в Вашингтоне самолет столкнулся с военным вертолетом, эксперты обнародовали первые выводы по этой авиакатастрофе.