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Очередная авиакатастрофа в США — в Филадельфии самолет упал на ТЦ

1 февраля 2025 08:56
Анастасия Постоенко - Редактор
Медицинский самолет разбился в Филадельфии 1 февраля — что известно
Последствия авиакатастрофы. Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski
Анастасия Постоенко - Редактор

Ночью 1 февраля в Филадельфии произошла авиакатастрофа медицинского самолета, который перевозил пациентку в Мексику. Самолет Learjet 55, на борту которого находилось шесть человек, в том числе четверо членов экипажа и мать больного ребенка, разбился через минуту после взлета, а на месте возник масштабный пожар.

Об этом сообщает The New York Times

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Известно, что самолет вылетел из северо-восточного аэропорта Филадельфии и направлялся в национальный аэропорт Спрингфилд-Брансон в штате Миссури для дозаправки, после чего должен был прибыть в международный аэропорт Тихуаны в Мексике.

Однако около 18:00 по местному времени он упал вблизи перекрестка проспектов Коттман и Бастлтон, рядом с торговым центром Roosevelt Mall.

Авіакатастрофа Філадельфія
Обломки самолета. Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski

Очевидцы рассказали, что после столкновения с землей произошел сильный взрыв, а огонь перекинулся на несколько транспортных средств и домов. Менеджер одного из магазинов неподалеку рассказал, что от взрывной волны затряслись витрины.

По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), самолет быстро терял высоту, а диспетчер аэропорта несколько раз пытался связаться с пилотом, но не получил ответа.

Жертвы и последствия

На борту находились шестеро граждан Мексики, в том числе пациентка детского отделения, которая проходила лечение в детской больнице в Филадельфии, ее мать и четверо членов экипажа. По данным местных властей, никто из них не выжил.

Несколько домов и автомобилей получили повреждения. По информации больницы Temple Health, в медучреждение доставили по меньшей мере шестерых пострадавших, из которых трое остались под наблюдением врачей. Впрочем, пока не уточняется, были ли они на борту самолета или находились на земле.

Авіакатастрофа 1 лютого
Обломок от самолета на дороге. Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski

Министерство иностранных дел Мексики подтвердило, что все погибшие были гражданами этой страны. Сейчас FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование причин трагедии. Данные Flightradar24 показывают, что самолет внезапно начал снижаться со стремительной скоростью.

Президент Дональд Трамп отреагировал на трагедию в соцсетях, выразив соболезнования родным погибших:

"Так грустно видеть, что самолет упал в Филадельфии. Погибло еще больше невинных душ", — написал Трамп.

Представители компании Jet Rescue Air Ambulance, которой принадлежал самолет, заявили, что он совершал 600-700 рейсов в год, специализируясь на перевозке пациентов в критическом состоянии. Это уже вторая смертельная авиакатастрофа компании за последний год — в ноябре 2023 года в аварии погибли пять членов экипажа.

Напомним, недавно в США разбился истребитель F-35. Также в Вашингтоне самолет столкнулся с военным вертолетом, эксперты обнародовали первые выводы по этой авиакатастрофе.

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