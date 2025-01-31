Стали відомі перші висновки розслідування авіатрощі у США

Уламки літака. Фото: NYT

Біля столиці США, міста Вашингтон, 30 січня сталася авіакатастрофа: цивільний літак зіткнувся з гелікоптером, загинули люди. Вже сьогодні зʼявилися перші висновки розслідування авіатрощі та нове відео моменту зіткнення.

Про це пише The New York Times.

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Згідно із попередніми даними розслідування, гелікоптер UH-60 Black Hawk, яким керувала досвідчена жінка-пілот з 500 годинами нальоту, летів на 30 метрів вище затвердженого "коридору".

У матеріалі йдеться, що пілоти цивільного літака American Airlines не бачили гелікоптер під час розвороту до злітно-посадкової смуги. Водночас у вежі авіадиспетчерів був лише один співробітник через те, що інший пішов раніше з роботи.

Через це він повинен був одночасно стежити за літаком і гелікоптером й не зміг їх розвести. Пілот гелікоптера бачив літак і за наказом мав летіти позаду нього, але не пішов за наміченим маршрутом.

Нагадаємо, в авіакатастрофі в США загинули російські фігуристи та тренери. Загалом на борту пасажирського літака перебувало 64 особи.

А президент США Дональд Трамп назвав винних у тому, що біля Вашингтона зіткнулися цивільний літак та гелікоптер.

Крім того, фахівці вилучили чорні скриньки з повітряних суден на місці авіакатастрофи.