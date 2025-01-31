Стали відомі перші висновки розслідування авіатрощі у США

Авіакатастрофа у Вашингтоні — з'явилися перші висновки
Біля столиці США, міста Вашингтон, 30 січня сталася авіакатастрофа: цивільний літак зіткнувся з гелікоптером, загинули люди. Вже сьогодні зʼявилися перші висновки розслідування авіатрощі та нове відео моменту зіткнення.
Про це пише The New York Times.
Авіатроща біля Вашингтона 30 січня
Згідно із попередніми даними розслідування, гелікоптер UH-60 Black Hawk, яким керувала досвідчена жінка-пілот з 500 годинами нальоту, летів на 30 метрів вище затвердженого "коридору".
У матеріалі йдеться, що пілоти цивільного літака American Airlines не бачили гелікоптер під час розвороту до злітно-посадкової смуги. Водночас у вежі авіадиспетчерів був лише один співробітник через те, що інший пішов раніше з роботи.
Через це він повинен був одночасно стежити за літаком і гелікоптером й не зміг їх розвести. Пілот гелікоптера бачив літак і за наказом мав летіти позаду нього, але не пішов за наміченим маршрутом.
Нагадаємо, в авіакатастрофі в США загинули російські фігуристи та тренери. Загалом на борту пасажирського літака перебувало 64 особи.
А президент США Дональд Трамп назвав винних у тому, що біля Вашингтона зіткнулися цивільний літак та гелікоптер.
Крім того, фахівці вилучили чорні скриньки з повітряних суден на місці авіакатастрофи.
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