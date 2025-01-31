Авіакатастрофа у Вашингтоні 30 січня — вилучили чорні скриньки

Авіакатастрофа у США — фахівці вилучили чорні скриньки
З літака, який зіткнувся з військовим гелікоптером у Вашингтоні, вилучили "чорні скриньки". Йдеться про бортовий самописець та самописець в кабіні пілотів.
Про це повідомила пресслужба лабораторії NTSB у соцмережі Х у пʼятницю, 31 січня.
"Чорні скриньки" літака
Вилучені дані будуть проаналізовані в лабораторії NTSB, яка розташована приблизно за 1,6 кілометра від місця катастрофи.
"Слідчі NTSB вилучили бортовий самописець і бортовий самописець з літака Bombardier CRJ700, що зазнав вчорашнього зіткнення в повітрі в аеропорту DCA. Реєстратори в лабораторіях NTSB для оцінки", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією росЗМІ, в авіакатастрофі загинули російські фігуристи та тренери Євгенія Шишкова та Вадим Наумов.
Також Президент США Дональд Трамп заявив, що внаслідок аварії ніхто не вижив. За його словами, наразі розглядаються різні версії причин катастрофи.
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