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Авіакатастрофа у США — фахівці вилучили чорні скриньки

31 січня 2025 07:50
Аркадій Пастула - Редактор
Авіакатастрофа у Вашингтоні 30 січня — вилучили чорні скриньки
Наслідки авіакатастрофи у США. Фото: U.S. Coast Guard/Handout via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

З літака, який зіткнувся з військовим гелікоптером у Вашингтоні, вилучили "чорні скриньки". Йдеться про бортовий самописець та самописець в кабіні пілотів.

Про це повідомила пресслужба лабораторії NTSB у соцмережі Х у пʼятницю, 31 січня. 

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Вилучені дані будуть проаналізовані в лабораторії NTSB, яка розташована приблизно за 1,6 кілометра від місця катастрофи.

Авіакатастрофа у США 30 січня
"Чорні скриньки". Фото: NTSB
Зіткнення літака з військовим гелікоптером у США 30 січня
Фахівець розкриває "Чорну скриньку". Фото: NTSB

"Слідчі NTSB вилучили бортовий самописець і бортовий самописець з літака Bombardier CRJ700, що зазнав вчорашнього зіткнення в повітрі в аеропорту DCA. Реєстратори в лабораторіях NTSB для оцінки", — йдеться у повідомленні.

Авіатроща у США 30 січня
Фахівці розкривають "Чорну скриньку". Фото: NTSB
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Допис NTSB. Фото: скриншот

Нагадаємо, за інформацією росЗМІ, в авіакатастрофі загинули російські фігуристи та тренери Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. 

Також Президент США Дональд Трамп заявив, що внаслідок аварії ніхто не вижив. За його словами, наразі розглядаються різні версії причин катастрофи. 

США літак аварія авіакатастрофа лабораторія Вашингтон
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