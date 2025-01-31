Авіакатастрофа у Вашингтоні 30 січня — вилучили чорні скриньки

Наслідки авіакатастрофи у США. Фото: U.S. Coast Guard/Handout via REUTERS

З літака, який зіткнувся з військовим гелікоптером у Вашингтоні, вилучили "чорні скриньки". Йдеться про бортовий самописець та самописець в кабіні пілотів.

Про це повідомила пресслужба лабораторії NTSB у соцмережі Х у пʼятницю, 31 січня.

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Вилучені дані будуть проаналізовані в лабораторії NTSB, яка розташована приблизно за 1,6 кілометра від місця катастрофи.

"Чорні скриньки". Фото: NTSB

Фахівець розкриває "Чорну скриньку". Фото: NTSB

"Слідчі NTSB вилучили бортовий самописець і бортовий самописець з літака Bombardier CRJ700, що зазнав вчорашнього зіткнення в повітрі в аеропорту DCA. Реєстратори в лабораторіях NTSB для оцінки", — йдеться у повідомленні.

Фахівці розкривають "Чорну скриньку". Фото: NTSB

Допис NTSB. Фото: скриншот

Нагадаємо, за інформацією росЗМІ, в авіакатастрофі загинули російські фігуристи та тренери Євгенія Шишкова та Вадим Наумов.

Також Президент США Дональд Трамп заявив, що внаслідок аварії ніхто не вижив. За його словами, наразі розглядаються різні версії причин катастрофи.