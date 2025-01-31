Президент США звинуватив ініціативи програм різноманітності при Обамі в катастрофі літака у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про відсутність виживших внаслідок авіакатастрофи, яка минулої ночі поблизу Вашингтона. Пасажирський літак American Airlines Bombardier CRJ700 зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом Black Hawk під час заходу на посадку в Національному аеропорту імені Рональда Рейгана.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на пресконференцію у Білому домі.

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Президент назвав подію трагедією величезних масштабів, яка глибоко вразила багатьох людей. Він зазначив, що вже розглядаються різні версії причин катастрофи, зокрема й можливість збігу несприятливих рішень.

"Гелікоптер можна зупинити дуже швидко. Він мав можливість рухатися вгору чи вниз, міг повертати. І той поворот, який він зробив, був неправильним і, очевидно, дещо протилежним до того, що йому було наказано зробити", — сказав Трамп.

Нагадаємо, автотроща трапилася у четвер, 30 січня. Коментуючи інцидент, президент США Дональд Трамп схарактеризував катастрофу як "трагічну ситуацію, якій можна було запобігти".

А ще ми повідомляли, що під час пресконференції в Білому домі президент США Дональд Трамп натякнув на можливість телефонного діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним. Приводом для контакту стала авіакатастрофа у Вашингтоні, де серед загиблих були громадяни РФ.