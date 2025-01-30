Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зіткнення літака та гелікоптера в США — скільки людей загинуло arrow

Зіткнення літака та гелікоптера в США — скільки людей загинуло

30 січня 2025 15:53
Карина Приходько - Редактор
Зіткнення літака та гелікоптера у США — загинуло 30 людей
Катер на місці падіння літака та гелікоптера. Фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

На місці падіння пасажирського літака у Вашингтоні знайшли понад 30 тіл. Напередодні він зіткнувся з гелікоптером та впав у річку.

Про це повідомляє NBC Washington

Читайте також:

Зіткнення літака та гелікоптера у Вашингтоні

Зазначається, що тіла були вилучені з річки Потомак, куди впали авіалайнер та військовий гелікоптер після їхнього зіткнення. Глибина річки в цьому місці становить 2,4 метра, але пошукова-рятувальна операція триває, попри складні умови. 

Раніше офіційні особи підтвердили, що на борту літака перебували 60 пасажирів та четверо членів екіпажу, ще троє перебували в гелікоптері. Зазначається, що ця троща, ймовірно, стане найбільшою смертоносною катастрофою в окрузі Колумбія за десятиліття.

Нагадаємо, автотроща трапилася у четвер, 30 січня. Коментуючи інцидент, президент США Дональд Трамп схарактеризував катастрофу як "трагічну ситуацію, якій можна було запобігти"

Також ми писали, що 29 січня в США розбився винищувач F-35. Під час навчань у пілота сталася "несправність у польоті". 

США літак аварія гелікоптер жертви
Реклама
Реклама
Реклама