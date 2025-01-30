Зіткнення літака та гелікоптера у США — загинуло 30 людей

Катер на місці падіння літака та гелікоптера. Фото: Reuters

На місці падіння пасажирського літака у Вашингтоні знайшли понад 30 тіл. Напередодні він зіткнувся з гелікоптером та впав у річку.

Про це повідомляє NBC Washington.

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Зіткнення літака та гелікоптера у Вашингтоні

Зазначається, що тіла були вилучені з річки Потомак, куди впали авіалайнер та військовий гелікоптер після їхнього зіткнення. Глибина річки в цьому місці становить 2,4 метра, але пошукова-рятувальна операція триває, попри складні умови.

Раніше офіційні особи підтвердили, що на борту літака перебували 60 пасажирів та четверо членів екіпажу, ще троє перебували в гелікоптері. Зазначається, що ця троща, ймовірно, стане найбільшою смертоносною катастрофою в окрузі Колумбія за десятиліття.

Нагадаємо, автотроща трапилася у четвер, 30 січня. Коментуючи інцидент, президент США Дональд Трамп схарактеризував катастрофу як "трагічну ситуацію, якій можна було запобігти".

Також ми писали, що 29 січня в США розбився винищувач F-35. Під час навчань у пілота сталася "несправність у польоті".