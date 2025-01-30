Столкновение самолета и вертолета в США — погибли 30 человек

Катер на месте падения самолета и вертолета. Фото: Reuters

На месте падения пассажирского самолета в Вашингтоне нашли более 30 тел. Накануне он столкнулся с вертолетом и упал в реку.

Об этом сообщает NBC Washington.

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Столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне

Отмечается, что тела были извлечены из реки Потомак, куда упали авиалайнер и военный вертолет после их столкновения. Глубина реки в этом месте составляет 2,4 метра, но поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на сложные условия.

Ранее официальные лица подтвердили, что на борту самолета находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, еще трое находились в вертолете. Отмечается, что это крушение, вероятно, станет крупнейшей смертоносной катастрофой в округе Колумбия за десятилетие.

Напомним, автокатастрофа случилась в четверг, 30 января. Комментируя инцидент, президент США Дональд Трамп охарактеризовал катастрофу как "трагическую ситуацию, которую можно было предотвратить".

Также мы писали, что 29 января в США разбился истребитель F-35. Во время учений у пилота произошла "неисправность в полете".