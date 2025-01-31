Президент США обвинил инициативы программ разнообразия при Обаме в катастрофе самолета в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии выживших в результате авиакатастрофы, которая минувшей ночью вблизи Вашингтона. Пассажирский самолет American Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с военным вертолетом Black Hawk во время захода на посадку в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме.

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Президент назвал произошедшее трагедией огромных масштабов, которая глубоко поразила многих людей. Он отметил, что уже рассматриваются различные версии причин катастрофы, в том числе и возможность совпадения неблагоприятных решений.

"Вертолет можно остановить очень быстро. Он имел возможность двигаться вверх или вниз, мог поворачивать. И тот поворот, который он сделал, был неправильным и, очевидно, несколько противоположным тому, что ему было приказано сделать", - сказал Трамп.

Напомним, автокатастрофа случилась в четверг, 30 января. Комментируя инцидент, президент США Дональд Трамп охарактеризовал катастрофу как "трагическую ситуацию, которую можно было предотвратить".

А еще мы сообщали, что во время пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп намекнул на возможность телефонного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным. Поводом для контакта стала авиакатастрофа в Вашингтоне, где среди погибших были граждане РФ.