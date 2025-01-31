Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Авиакатастрофа в США — специалисты изъяли черные ящики arrow

Авиакатастрофа в США — специалисты изъяли черные ящики

31 января 2025 07:50
Аркадий Пастула - Редактор
Авиакатастрофа в Вашингтоне 30 января — изъяли черные ящики
Последствия авиакатастрофы в США. Фото: U.S. Coast Guard/Handout via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

С самолета, который столкнулся с военным вертолетом в Вашингтоне, изъяли "черные ящики". Речь идет о бортовом самописце и самописце в кабине пилотов.

Об этом сообщила пресс-служба лаборатории NTSB в соцсети Х в пятницу, 31 января.

Читайте также:

"Черные ящики" самолета

Изъятые данные будут проанализированы в лаборатории NTSB, которая находится примерно в 1,6 километра от места катастрофы.

Авіакатастрофа у США 30 січня
"Черные ящики". Фото: NTSB
Зіткнення літака з військовим гелікоптером у США 30 січня
Специалист вскрывает "Черный ящик". Фото: NTSB

"Следователи NTSB изъяли бортовой самописец и бортовой самописец с самолета Bombardier CRJ700, потерпевшего вчерашнее столкновение в воздухе в аэропорту DCA. Регистраторы находятся в лабораториях NTSB для оценки", — говорится в сообщении.

Авіатроща у США 30 січня
Специалисты раскрывают "Черный ящик". Фото: NTSB
null
Пост NTSB. Фото: скриншот

Напомним, по информации росСМИ, в авиакатастрофе погибли российские фигуристы и тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Также Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате аварии никто не выжил. По его словам, сейчас рассматриваются различные версии причин катастрофы.

США самолет авария авиакатастрофа лаборатория Вашингтон
Реклама
Реклама
Реклама