Авиакатастрофа в Вашингтоне 30 января — изъяли черные ящики

Авиакатастрофа в США — специалисты изъяли черные ящики
С самолета, который столкнулся с военным вертолетом в Вашингтоне, изъяли "черные ящики". Речь идет о бортовом самописце и самописце в кабине пилотов.
Об этом сообщила пресс-служба лаборатории NTSB в соцсети Х в пятницу, 31 января.
"Черные ящики" самолета
Изъятые данные будут проанализированы в лаборатории NTSB, которая находится примерно в 1,6 километра от места катастрофы.
"Следователи NTSB изъяли бортовой самописец и бортовой самописец с самолета Bombardier CRJ700, потерпевшего вчерашнее столкновение в воздухе в аэропорту DCA. Регистраторы находятся в лабораториях NTSB для оценки", — говорится в сообщении.
Напомним, по информации росСМИ, в авиакатастрофе погибли российские фигуристы и тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Также Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате аварии никто не выжил. По его словам, сейчас рассматриваются различные версии причин катастрофы.
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