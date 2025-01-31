Авиакатастрофа в Вашингтоне 30 января — изъяли черные ящики

Последствия авиакатастрофы в США. Фото: U.S. Coast Guard/Handout via REUTERS

С самолета, который столкнулся с военным вертолетом в Вашингтоне, изъяли "черные ящики". Речь идет о бортовом самописце и самописце в кабине пилотов.

Об этом сообщила пресс-служба лаборатории NTSB в соцсети Х в пятницу, 31 января.

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Изъятые данные будут проанализированы в лаборатории NTSB, которая находится примерно в 1,6 километра от места катастрофы.

"Черные ящики". Фото: NTSB

Специалист вскрывает "Черный ящик". Фото: NTSB

"Следователи NTSB изъяли бортовой самописец и бортовой самописец с самолета Bombardier CRJ700, потерпевшего вчерашнее столкновение в воздухе в аэропорту DCA. Регистраторы находятся в лабораториях NTSB для оценки", — говорится в сообщении.

Специалисты раскрывают "Черный ящик". Фото: NTSB

Пост NTSB. Фото: скриншот

Напомним, по информации росСМИ, в авиакатастрофе погибли российские фигуристы и тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Также Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате аварии никто не выжил. По его словам, сейчас рассматриваются различные версии причин катастрофы.