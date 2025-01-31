Стали известны первые выводы расследования авиакатастрофы в США

Обломки самолета. Фото: NYT

Возле столицы США, города Вашингтон, 30 января произошла авиакатастрофа: гражданский самолет столкнулся с вертолетом, погибли люди. Уже сегодня появились первые выводы расследования авиакатастрофы и новое видео момента столкновения.

Об этом пишет The New York Times.

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Согласно предварительным данным расследования, вертолет UH-60 Black Hawk, которым управляла опытная женщина-пилот с 500 часами налета, летел на 30 метров выше утвержденного "коридора".

В материале говорится, что пилоты гражданского самолета American Airlines не видели вертолет во время разворота к взлетно-посадочной полосе. В то же время в башне авиадиспетчеров был только один сотрудник из-за того, что другой ушел раньше с работы.

Из-за этого он должен был одновременно следить за самолетом и вертолетом и не смог их развести. Пилот вертолета видел самолет и по приказу должен был лететь позади него, но не пошел по намеченному маршруту.

Напомним, в авиакатастрофе в США погибли российские фигуристы и тренеры. Всего на борту пассажирского самолета находилось 64 человека.

А президент США Дональд Трамп назвал виновных в том, что возле Вашингтона столкнулись гражданский самолет и вертолет.

Кроме того, специалисты изъяли черные ящики с воздушных судов на месте авиакатастрофы.