На Алясці знайшли уламки зниклого літака — ніхто не вижив

Уламки розбитого літака. Фото: CNN

На Алясці рятувальники знайшли літак регіональної авіакомпанії, який зник учора. З десяти людей, які перебували на його борту, не вижив ніхто.

Про це інформує CNN у суботу, 8 лютого.

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Знайшли зниклий літак

Берегова охорона США доповіла, що літак Cessna авіакомпанії Bering Air з дев'ятьма пасажирами й пілотом на борту, який зник, коли прямував з Уналакліта до Нома, знайшли. Вказано, що повітряне судно перебувало у 19 кілометрах від берега, коли зв'язок із ним було втрачено. Зазначається, що літак "пережив якусь подію, яка призвела до швидкої втрати висоти та швидкості".

Маршрут польоту літака. Фото: скриншот

Берегова охорона також опублікувала світлину, на якій видно, що літак розбився у засніженій місцевості. Вже вдалося ідентифікувати три тіла, які були знайдені у літаку. Решта загиблих перебуває під уламками.

Офіційні особи повідомили, що пошуки були складними, оскільки зниклий літак не повідомляв про своє місцеперебування за допомогою аварійного передавача. Також далася взнаки погана погода.

"Ми молимося з сім'ями, друзями й громадами, які оплакують цю трагедію. Ми вдячні пошуковим групам, які невтомно працювали, щоб знайти літак. Я прошу всіх жителів Аляски не забувати про тих, хто постраждав, у своїх думках і молитвах", — написав губернатор Аляски.

Раніше ми повідомляли, що в аеропорту Сіетл-Такома у Вашингтоні стався авіаційний інцидент. Літак авіакомпанії Japan Airlines, що здійснював руління, зачепив припаркований літак Delta Airlines, пошкодивши його хвіст.

Також з'явилися перші висновки щодо авіакатастрофи у Вашингтоні, де зіткнувся літак із військовим гвинтокрилом.