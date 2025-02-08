На Аляске нашли обломки пропавшего самолета - никто не выжил

Обломки разбитого самолета. Фото: CNN

На Аляске спасатели нашли самолет региональной авиакомпании, который исчез вчера. Из десяти человек, которые находились на его борту, не выжил никто.

Об этом информирует CNN в субботу, 8 февраля.

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Нашли пропавший самолет

Береговая охрана США доложила, что самолет Cessna авиакомпании Bering Air с девятью пассажирами и пилотом на борту, который исчез, когда направлялся из Уналаклита в Ном, нашли. Указано, что воздушное судно находилось в 19 километрах от берега, когда связь с ним была потеряна. Отмечается, что самолет "пережил какое-то событие, которое привело к быстрой потере высоты и скорости".

Маршрут полета самолета. Фото: скриншот

Береговая охрана также опубликовала фотографию, на которой видно, что самолет разбился в заснеженной местности. Уже удалось идентифицировать три тела, которые были найдены в самолете. Остальные погибшие находятся под обломками.

Официальные лица сообщили, что поиски были сложными, поскольку пропавший самолет не сообщал о своем местонахождении с помощью аварийного передатчика. Также сказалась плохая погода.

"Мы молимся с семьями, друзьями и общинами, которые оплакивают эту трагедию. Мы благодарны поисковым группам, которые неутомимо работали, чтобы найти самолет. Я прошу всех жителей Аляски не забывать о тех, кто пострадал, в своих мыслях и молитвах", — написал губернатор Аляски.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Сиэтл-Такома в Вашингтоне произошел авиационный инцидент. Самолет авиакомпании Japan Airlines, совершавший руление, задел припаркованный самолет Delta Airlines, повредив его хвост.

Также появились первые выводы относительно авиакатастрофы в Вашингтоне, где столкнулся самолет с военным вертолетом.