В США самолет совершил экстренную посадку из-за пожара в двигателе

Самолет, у которого загорелся двигатель. Фото: скриншот

В Соединенных Штатах Америки у самолета Boeing 767-3S2F загорелся двигатель. Известно, что он вылетел из международного аэропорта Ньюарк-Либерти и был вынужден совершить посадку.

Об этом сообщает SciTech Access в субботу, 1 марта.

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🚨BREAKING: Самолет FedEx совершает экстренную посадку в аэропорту Ньюарка после того, как его правый двигатель загорелся

pic.twitter.com/gyogCLRyUR - Benny Johnson (@bennyjohnson) 1 марта 2025 г.

Экстренная посадка самолета из-за пожара

По информации СМИ, двигатель самолета загорелся от удара птицы. Он совершил вынужденную посадку в аэропорту, где его ждали экстренные службы.

В результате инцидента люди не пострадали.

Пост SciTech Access. Фото: скриншот

Напомним, туристка пережила паническую атаку, когда застряла в аэропорту на 22 часа. Женщина выразила возмущение из-за того, что венгерская авиакомпания Wizz Air не обеспечила надлежащую поддержку.

Также 18 февраля в аэропорту Канады "Торонто Пирсон" самолет авиакомпании Delta Air Lines перевернулся из-за сложных погодных условий.