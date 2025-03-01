В США самолет совершил экстренную посадку из-за пожара в двигателе

В США приземлился самолет, у которого загорелся двигатель — видео
В Соединенных Штатах Америки у самолета Boeing 767-3S2F загорелся двигатель. Известно, что он вылетел из международного аэропорта Ньюарк-Либерти и был вынужден совершить посадку.
Об этом сообщает SciTech Access в субботу, 1 марта.
🚨BREAKING: Самолет FedEx совершает экстренную посадку в аэропорту Ньюарка после того, как его правый двигатель загорелся- Benny Johnson (@bennyjohnson) 1 марта 2025 г.
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Экстренная посадка самолета из-за пожара
По информации СМИ, двигатель самолета загорелся от удара птицы. Он совершил вынужденную посадку в аэропорту, где его ждали экстренные службы.
В результате инцидента люди не пострадали.
Напомним, туристка пережила паническую атаку, когда застряла в аэропорту на 22 часа. Женщина выразила возмущение из-за того, что венгерская авиакомпания Wizz Air не обеспечила надлежащую поддержку.
Также 18 февраля в аэропорту Канады "Торонто Пирсон" самолет авиакомпании Delta Air Lines перевернулся из-за сложных погодных условий.
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