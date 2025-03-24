Экс-прокурор США Джессика Абер перед смертью расследовала военные преступления России и утечку информации из ЦРУ

Экс-прокурор Восточного округа Вирджинии Джессика Абер. Фото: Mark Schiefelbein

Бывшего прокурора Восточного округа Вирджинии Джессику Абер нашли мертвой в возрасте 43 лет. Власти Вирджинии обнаружили ее тело 22 марта. До своей отставки в начале года она руководила расследованиями по утечкам секретной информации, военных преступлений, связанных с российскими лицами, и незаконной передачи чувствительных американских технологий Москве.

Об этом сообщает Newsweek.

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Что известно о Джессике Абер

Абер, назначенная на должность бывшим президентом Джо Байденом, подала в отставку в январе после инаугурации Дональда Трампа. Она возглавляла один из важнейших федеральных прокурорских офисов США, где работали около 300 прокуроров, гражданских юристов и сотрудников, которые занимались делами национальной безопасности и борьбы с терроризмом.

Полиция Александрии сообщила, что 22 марта примерно в 9:00 утра по местному времени получила вызов о женщине без сознания на Беверли-Драйв, недалеко от центра города и к югу от Арлингтона.

Резонансные дела Джессики Абер

В январе 2025 года бывший аналитик ЦРУ Асиф Рахман признал себя виновным в хранении и передаче секретной информации национальной обороны лицам, которые не имели на это права. В октябре 2024 года эти данные появились в соцсетях.

Абер тогда заявила, что Рахман "разгласил секретные американские документы, нарушив свою присягу, ответственность и закон". Она подчеркнула, что его действия "поставили под угрозу жизни людей, подорвали внешнеполитические отношения США и усложнили получение важной развединформации в будущем".

В сентябре 2024 года Министерство юстиции США вместе с Госдепартаментом, Минфином и правоохранительными органами обнародовало обвинительный акт против российского гражданина Сергея Иванова, которого обвинили в организации "услуг по отмыванию денег для киберпреступников", а также в создании незаконных криптовалютных бирж.

Еще одного гражданина РФ, Тимура Шахмаметова, обвинили в сговоре с целью мошенничества с банковскими карточками и отмывания денег.

"Каждый шаг киберпреступников в погоне за деньгами оставляет след, который ведет нас к ним. И если вы идете по пути жадности, мы вас найдем", — заявила тогда Абер.

В ноябре 2024 года американскую компанию и двух ее руководителей обвинили в незаконной переправке чувствительных американских технологий в Россию, в частности в поставке оборудования для российской телекоммуникационной компании, связанной с Кремлем и ФСБ.

"Мы не можем допустить, чтобы критически важные технологии попадали к тем, кто может использовать их против США и наших союзников", — подчеркивала Абер.

Дела о военных преступлениях

В 2023 году Абер участвовала в деле против четырех человек, связанных с Россией, которых обвинили в пытках, бесчеловечном обращении и незаконном заключении гражданина США в Украине после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Обвиняемыми назвали Сурена Сейрановича Мкртчяна и Дмитрия Будника, а также двух человек, известных только по именам — Валерий и Назар.

"Мы гордимся тем, что находимся в авангарде усилий Минюста по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях в Украине, и продолжим их преследовать", — заявила тогда Абер.

Расследование смерти

Сейчас продолжается расследование обстоятельств смерти Абер. Официальная причина ее смерти пока не установлена.

Также мы писали, что Европейский Союз подтвердил выход США из группы мониторинга военных преступлений России в Украине.

Напомним, в США состоялось мероприятие в поддержку жертв российского насилия.