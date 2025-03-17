США вийшли з групи моніторингу злочинів РФ в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Європейський Союз підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів Росії в Україні. Новину підтвердили в агентстві ЄС зі співробітництва у сфері кримінального правосуддя.

Про це пише Sky News в понеділок, 17 березня.

Читайте також:

Вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів Росії

Як зазначає видання, Сполучені Штати вийшли з багатонаціональної групи, створеної для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Центр з розслідування створили для притягнення керівництва Росії до відповідальності за категорію злочинів, визначених міжнародним правом як агресія.

"Влада США повідомила Євроюсту про те, що вони більше не будуть продовжувати свою участь у Міжнародному центрі з розслідування злочинів агресії проти України. ICPA за підтримки Євроюсту продовжує роботу на підтримку національних розслідувань злочинів, пов'язаних з війною в Україні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Йтиметься, зокрема, про Запорізьку атомну електростанцію.

Також спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував зустріч з переговорними групами з України та Росії. Вона відбудеться вже цього тижня.