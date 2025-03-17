США вышли из группы мониторинга преступлений РФ в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Европейский Союз подтвердил выход США из группы мониторинга военных преступлений России в Украине. Новость подтвердили в агентстве ЕС по сотрудничеству в сфере уголовного правосудия.

Об этом пишет Sky News в понедельник, 17 марта.

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Выход США из группы мониторинга военных преступлений России

Как отмечает издание, Соединенные Штаты вышли из многонациональной группы, созданной для расследования военных преступлений России в Украине. Центр по расследованию создали для привлечения руководства России к ответственности за категорию преступлений, определенных международным правом как агрессия.

"Власти США сообщили Евроюсту о том, что они больше не будут продолжать свое участие в Международном центре по расследованию преступлений агрессии против Украины. ICPA при поддержке Евроюста продолжает работу в поддержку национальных расследований преступлений, связанных с войной в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп должен провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Речь пойдет, в частности, о Запорожской атомной электростанции.

Также спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал встречу с переговорными группами из Украины и России. Она состоится уже на этой неделе.