Помилування Байдена в останній день президентства — Трамп назвав документи недійсними

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Помилування, які видав екс-президент США Джо Байден, є недійсними. Вони були підписані не особисто ним, а за допомогою пристрою для автоматичного підпису.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у своєму дописі в Truth Social в понеділок, 17 березня.

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Помилування Байдена є недійсними

Трамп стверджує, що помилування, які його попередник Байден видав у свій останній день на посаді, не мають юридичної сили.

На думку нинішнього глави Білого дому, ці документи підписувалися не особисто Байденом, а за допомогою пристрою, що автоматично відтворює підпис, і сам тодішній президент навіть не був поінформований про їхнє ухвалення.

"Помилування", які сонний Джо Байден дарував, оголошуються недійсними, такими, що не мають юридичної сили і наслідків, оскільки їх підписав автоматичний пристрій, що відтворює підпис. Іншими словами, Джо Байден не підписував їх, але, що ще важливіше, він нічого про них не знав! Необхідні документи про помилування не були роз'яснені Байдену або схвалені ним. Він нічого про них не знав, а ті, хто знав, могли вчинити злочин", — йдеться у повідомленні.

Трамп також зазначив, що відповідальні за підписання цих документів особи можуть стати об’єктами розслідування на "найвищому рівні". Американський лідер звинуватив Байдена у відсутності контролю над процесом помилування і назвав його "найгіршим президентом в історії США".

Повідомлення Трампа в Truth Social

Нагадаємо, екс-президент США Джо Байден наприкінці своєї каденції обговорював зі своїми радниками можливість надання "превентивних" помилувань для осіб, яких нібито може почати переслідувати адміністрація Дональда Трампа.

У свою чергу, новий американський лідер Дональд Трамп помилував осіб, обвинувачених в участі у заворушеннях 6 січня 2021 року.