Помилование Байдена в последний день президентства — Трамп назвал документы недействительными

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Помилования, которые выдал экс-президент США Джо Байден, являются недействительными. Они были подписаны не лично им, а с помощью устройства для автоматической подписи.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей заметке в Truth Social в понедельник, 17 марта.

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Помилования Байдена являются недействительными

Трамп утверждает, что помилования, которые его предшественник Байден выдал в свой последний день на посту, не имеют юридической силы.

По мнению нынешнего главы Белого дома, эти документы подписывались не лично Байденом, а с помощью устройства, автоматически воспроизводящего подпись, и сам тогдашний президент даже не был проинформирован об их принятии.

"Помилования", которые сонный Джо Байден даровал, объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку их подписало автоматическое устройство, воспроизводящее подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал! Необходимые документы о помиловании не были разъяснены Байдену или одобрены им. Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление", — говорится в сообщении.

Трамп также отметил, что ответственные за подписание этих документов лица могут стать объектами расследования на "самом высоком уровне". Американский лидер обвинил Байдена в отсутствии контроля над процессом помилования и назвал его "худшим президентом в истории США".

Сообщение Трампа в Truth Social

Напомним, экс-президент США Джо Байден в конце своей каденции обсуждал со своими советниками возможность предоставления "превентивных" помилований для лиц, которых якобы может начать преследовать администрация Дональда Трампа.

В свою очередь, новый американский лидер Дональд Трамп помиловал лиц, обвиняемых в участии в беспорядках 6 января 2021 года.