Администрация Трампа прекратила расследование преступлений России

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard REFILE

Администрация Дональда Трампа прекратила ряд ключевых проектов, направленных на привлечение России к ответственности за военные преступления, совершенные во время вторжения в Украину. Кроме того, не будет работать и межведомственная рабочая группа, которая занималась кураторством этих проектов.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников и документальные источники.

Реклама

Читайте также:

Трамп позволит Путину избежать ответственности за все преступления

Сообщается, что решением администрации Дональда Трампа была свернута деятельность координатора по вопросам расследования российских преступлений, должность которого предусмотрена законом и которая действовала в составе Офиса директора национальной разведки (ODNI). Должность была создана Конгрессом на двухпартийной основе — ее цель заключалась в сборе разведданных о преступлениях России в Украине для дальнейшей передачи в международные уголовные суды.

Также прекратила деятельность межведомственная рабочая группа, которая координировала эту работу. Свернули программу арестов активов российских олигархов и остановили передачу данных по инициативе "Обсерватория конфликтов" (Conflict Observatory. — Ред.), которая занималась сбором спутниковых и биометрических доказательств похищения украинских детей. Лишь после давления со стороны консервативных религиозных групп программу временно возобновили, но исключительно для завершения передачи базы данных.

Бывший руководитель группы по расследованию военных преступлений Министерства юстиции Эли Розенбаум заявил, что действия администрации являются тревожным отступлением США от обязательств по верховенству международного права, особенно в контексте самого масштабного со времен Второй мировой войны конфликта в Европе.

Издание также сообщает о сокращении полномочий Офиса глобального уголовного правосудия при Госдепе, который координировал поддержку международных прокуроров в расследовании агрессии России. В прошлом году этот офис выделил 1,8 млн долларов на помощь следователям в Гааге. Впрочем, сейчас США под руководством Трампа вышли из органа, созданного для преследования преступлений против Украины.

Депутат Джейсон Кроу, один из инициаторов создания должности координатора, заявил, что администрация фактически позволяет Владимиру Путину избежать ответственности.

"Если Трамп и директор Национальной разведки США Тулси Габбард хотят достичь длительного мира, они должны быть готовы привлечь Путина к ответственности за преступления, которые он совершил в Украине. Пока что эта администрация продемонстрировала, что она готова позволить Путину соскочить с крючка", — сказал он.

США свернули и участие в программах по российским активам

Команда Дональда Трампа прекратила действие ряда структур, созданных для борьбы с подрывной деятельностью России и влиянием ее олигархов в США. Как сообщает The Washington Post, среди отмененных инициатив — специальная группа Министерства юстиции, которая занималась арестом активов россиян под санкциями и внедряла экспортные ограничения против Москвы.

Также прекращена работа оперативной группы Федерального бюро расследований, которая противодействовала иностранному влиянию. Именно эта структура отвечала за борьбу с кампаниями дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов, направленных на разжигание общественных конфликтов и подрыв доверия к американским институтам.

Напомним, в марте ЕС подтвердил факт, что США вышли из группы мониторинга военных преступлений России в Украине.

Интересно, что через неделю в Вирджинии нашли мертвой бывшего прокурора Восточного округа Джессику Абер, которая ранее руководила расследованиями по утечкам секретной информации, военных преступлений, связанных с российскими лицами и не только.

Между тем Дональд Трамп предлагает в мирном соглашении, чтобы Украина признала оккупацию Россией и отказалась от НАТО раз и навсегда.