Мирний саміт у Лондоні скасували — яка причина і план дій політиків

Президент України Володимир Зеленський під час прогулянки з прем'єр-міністром Великої Британії Кеїром Стармером. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool

Запланований на середу, 23 квітня, саміт високого рівня у Лондоні між дипломатами Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України щодо можливого припинення війни Росії проти України раптово реформували. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та держсекретар США Марко Рубіо скасували особисту участь у зустрічі, яка тепер пройде за участю технічних делегацій.

Про це повідомляє Sky News.

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У медіа зазначили, що основною причиною такого рішення стало нібито категоричне несприйняття Україною мирної пропозиції США, що включає визнання Криму частиною Росії та передбачає "заморожування" поточної лінії фронту як основу для майбутньої угоди.

Натомість замість особистої зустрічі у Лондоні, Леммі і Рубіо провели телефонну розмову, яку обидві сторони описали, як продуктивну. Девід Леммі наголосив, що Велика Британія продовжує спільно з союзниками працювати заради миру, і засуджує незаконне вторгнення Росії. Своєю чергою Марко Рубіо підтвердив готовність делегації США до участі в подальших консультаціях з українськими та британськими представниками.

Дипломати застерігають, що будь-яке тимчасове припинення бойових дій без гарантій недопущення нової агресії може бути використане Росією для перегрупування та подальшого наступу.

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, у Лондоні США мали б представити мирний план щодо закінчення війни в Україні, який складався із семи пунктів.

Згодом видання Axios оприлюднило подробиці мирного плану, де йшлося про вимоги до Росії та України, а також переваги для кожної зі сторін.

Додамо, що у ЗМІ з'явилась інформація, що президент РФ Володимир Путін нібито хотів заморозити війну по лінії фронту, проте, у Кремлі таку інформацію спростували.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якої готовий сісти за стіл переговорів із Росією.