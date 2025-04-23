Мирный саммит в Лондоне отменили — какова причина и план действий политиков

Президент Украины Владимир Зеленский во время прогулки с премьер-министром Великобритании Кеиром Стармером. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq/Pool

Запланированный на среду, 23 апреля, саммит высокого уровня в Лондоне между дипломатами Великобритании, США, Франции, Германии и Украины относительно возможного прекращения войны России против Украины внезапно реформировали. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и госсекретарь США Марко Рубио отменили личное участие во встрече, которая теперь пройдет с участием технических делегаций.

Об этом сообщает Sky News.

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В медиа отметили, что основной причиной такого решения стало якобы категорическое неприятие Украиной мирного предложения США, которое включает признание Крыма частью России и предусматривает "замораживание" текущей линии фронта как основу для будущего соглашения.

Вместо личной встречи в Лондоне, Лемми и Рубио провели телефонный разговор, который обе стороны описали как продуктивный. Дэвид Лемми подчеркнул, что Великобритания продолжает совместно с союзниками работать ради мира и осуждает незаконное вторжение России. В свою очередь Марко Рубио подтвердил готовность делегации США к участию в дальнейших консультациях с украинскими и британскими представителями.

Дипломаты предостерегают, что любое временное прекращение боевых действий без гарантий недопущения новой агрессии может использоваться Россией для перегруппировки и дальнейшего наступления.

Напомним, сегодня, 23 апреля, в Лондоне США должны были бы представить мирный план по окончанию войны в Украине, который состоял из семи пунктов.

Впоследствии издание Axios обнародовало подробности мирного плана, где говорилось о требованиях к России и Украине, а также преимущества для каждой из сторон.

Добавим, что в СМИ появилась информация, что президент РФ Владимир Путин якобы хотел заморозить войну по линии фронта, однако, в Кремле такую информацию опровергли.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором готов сесть за стол переговоров с Россией.