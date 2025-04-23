США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине — заявление Джей Ди Венса

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Kenny Holston/Pool via REUTERS

Администрация Дональда Трампа может прекратить свое участие в мирных переговорах между Украиной и Россией. Вашингтон ожидает конструктивного ответа от обеих сторон.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Clash Report.

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Сообщение о предостережении Джей Ди Вэнса. Фото: скриншот

"Если мы не получим положительного ответа, мы прекратим посредничество между Россией и Украиной", — подчеркнул Вэнс.

По словам чиновника, администрация Трампа уже представила и Киеву, и Москве "четкое и справедливое предложение", детали которого пока публично не разглашаются.

Напомним, ранее сообщалось, представленная США инициатива предусматривает серьезные уступки со стороны Украины, включая признание аннексии Крыма и "де-факто" российского контроля над частями восточных и южных областей.

Ранее сообщалось, что в Лондоне должны были состояться переговоры на уровне министров иностранных дел Украины, Великобритании, Франции, Германии и США. Вице-президент Вэнс, как и госсекретарь Марко Рубио, на саммит не поехали.

Отметим, что несколько дней назад Марко Рубио предупреждал, что США могут выйти из переговорного процесса.

Тем временем администрация Дональда Трампа остановила действие всех программ и уволила их координаторов, которые занимались расследованиями военных преступлений Россиипротив Украины.