Трамп заявил что Россия готова к миру но договориться с Зеленским сложно

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Во время разговора с журналистами президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия настроена на достижение мирного соглашения по войне в Украине. В то же время, по его словам, переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским оказались значительно сложнее, чем он думал ранее.

Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции с журналистами в Овальном кабинете.

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Дональд Трамп заявил, что с российской стороной якобы уже достигнута определенная договоренность, однако согласовать позиции с украинским президентом Владимиром Зеленским пока не удалось.

"По моему мнению, Россия готова. Многие говорили, что Россия готова пойти на все. Но я думаю, что мы имеем соглашение с Россией. Нам нужно достичь соглашения с Зеленским. И я надеюсь, что Зеленский... Я думал, что с ним будет легче договариваться, но пока это было сложнее. Но ничего, все в порядке. И я думаю, что мы имеем соглашение с обеими сторонами. Я надеюсь, что они его примут. Мы тратим много денег. Но здесь речь идет о человечности", — сказал Трамп журналистам.

Кроме того, Трамп акцентировал, что США хотят мирного окончания войны и в очередной раз раскритиковал своего предшественника Джо Байдена. Мол, бывший президент тратил на войну в Украине слишком много средств, которые могли бы быть использованы на благо Америки.

"Мы тратим сотни миллиардов долларов из-за Байдена. Байден никогда не должен был допустить этой войны. Мы тратим сотни миллиардов, возможно, 350 млрд долларов, которые мы дали Украине, и мы могли бы использовать эти деньги прямо здесь", — сказал Трамп.

Напомним, пресс-секретарь Трампа Каролайн Левитт заявила, что президент США хочет как можно быстрее закончить войну в Украине и якобы выразил свое разочарование в переговорном процессе.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио сказал, что четко понимает позицию России для окончания войны и упрекнул Украину.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил Украине, если власть не согласится на условия мирного плана, который там предложили. Добавим, что мирный план содержит неоднозначные условия и требования для Украины и России.