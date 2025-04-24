Давление на Россию — Трамп сделал заявление о мире в Украине

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что оказывает сильное давление на Россию. По его словам, многие этого даже не представляют.

Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере в четверг, 24 апреля.

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Давление на Россию

Один из журналистов спросил у Трампа, почему он больше не давит не Россию.

"Вы не знаете, какое давление я оказываю. Вы не представляете, какое я давление оказываю на Россию. Мы оказываем большое давление на Россию. Мы давим очень сильно", — ответил лидер США.

По его словам, Россия об этом также знает. Трамп подчеркнул, что вскоре станет известно, удастся ли заключить мирное соглашение.

Напомним, Трамп заявил, что сейчас есть хорошие сдвиги по завершению войны в Украине.

Кроме того, лидер США отметил, что Украина и Россия хотят мира, однако им нужно сесть за стол переговоров.