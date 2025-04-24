Трамп объяснил, какие уступки Россия предложила для завершения войны

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, какие "уступки" предложила Россия для завершения войны в Украине.

Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере в четверг, 24 апреля.

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Трамп заявил, что Россия предложила уступки — "остановить войну и захват всей Украины".

"Это очень большая уступка", — добавил он.

Напомним, Трамп заявил, что оказывает большое давление на Россию, чтобы как можно быстрее прекратить войну в Украине.

Кроме того, лидер США считает, что Украине будет сложно вернуть Крым. По его словам, полуостров был оккупирован, когда президентом был Барак Обама.