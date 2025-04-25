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Трамп усвідомив головну перешкоду для миру в Україні, — WSJ

25 квітня 2025 10:58
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп побачив головну перешкоду у припиненні війни, — WSJ
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп усвідомив, що саме є головною перешкодою для припинення війни в Україні. Раніше він думав, що очільник Кремля Володимир Путін хоче миру.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Припинення війни в Україні

У матеріалі йдеться, що через три місяці свого перебування на посаді президента США Трамп не здобув практично ніяких результатів у припиненні війни в Україні. Після вчорашнього обстрілу України Росією Трамп "був змушений" звернутися до Путіна.

"Володимире, СТОП! Щотижня гине 5000 солдатів. Давайте укладемо мирну угоду", — наголосив він.

Видання зазначає, що нездатність Трампа зупинити бойові дії після своєї обіцянки "засмучує його". Тому тепер постає питання, чи буде він тиснути на Росію, аби та пішла на значні поступки в укладенні угоди про мир в Україні.

Раніше він заявив, що дає сторонам небагато часу для укладення угоди, а в інакшому випадку США відмовляться від посередництва у переговорах.

"Ми дуже твердо думаємо, що вони обидва хочуть миру, але їм потрібно сісти за стіл переговорів", — сказав Трамп.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не підтримує пропозицію США щодо визнання Криму російським.

Також американський президент висловив невдоволення у відповідь на російський масований обстріл України 24 квітня.

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