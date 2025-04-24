Трамп розкритикував обстріли РФ минулої ночі

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У ніч на четвер, 24 квітня, Росія завдала масованого удару по українським містам. Президент США Дональд Трамп висловив своє невдоволення щодо цих обстрілів.

Про це американський лідер заявив під час спілкування із журналістами.

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"Мені не сподобався вчорашній вечір, я був невдоволений ним. Ми говорили про мир, а тут були випущені ракети. І я був невдоволений цим", — сказав Трамп.

Трамп підкреслив, що він не очікував таких дій після обговорення мирного процесу.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали масованого удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки загинуло 12 людей, ще понад 70 отримали поранення.

Також уночі 24 квітня було чутно вибух у Миколаєві. Перед тим, як він пролунав, військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.