Я недоволен, мы говорили о мире — Трамп об обстреле Киева
В ночь на четверг, 24 апреля, Россия нанесла массированный удар по украинским городам. Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство относительно этих обстрелов.
Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
Трамп раскритиковал обстрелы РФ прошлой ночью
"Мне не понравился вчерашний вечер, я был недоволен им. Мы говорили о мире, а тут были выпущены ракеты. И я был недоволен этим", — сказал Трамп.
Трамп подчеркнул, что он не ожидал таких действий после обсуждения мирного процесса.
Напомним, этой ночью российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки погибли 12 человек, еще более 70 получили ранения.
Также ночью 24 апреля был слышен взрыв в Николаеве. Перед тем, как он прогремел, военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
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