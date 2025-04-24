Трамп раскритиковал обстрелы РФ прошлой ночью

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В ночь на четверг, 24 апреля, Россия нанесла массированный удар по украинским городам. Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство относительно этих обстрелов.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

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"Мне не понравился вчерашний вечер, я был недоволен им. Мы говорили о мире, а тут были выпущены ракеты. И я был недоволен этим", — сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что он не ожидал таких действий после обсуждения мирного процесса.

Напомним, этой ночью российские войска нанесли массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки погибли 12 человек, еще более 70 получили ранения.

Также ночью 24 апреля был слышен взрыв в Николаеве. Перед тем, как он прогремел, военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.