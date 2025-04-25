Трамп увидел главное препятствие в прекращении войны, — WSJ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп осознал, что именно является главным препятствием для прекращения войны в Украине. Ранее он думал, что глава Кремля Владимир Путин хочет мира.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Прекращение войны в Украине

В материале говорится, что через три месяца своего пребывания на посту президента США Трамп не получил практически никаких результатов в прекращении войны в Украине. После вчерашнего обстрела Украины Россией Трамп "был вынужден" обратиться к Путину.

"Владимир, СТОП! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте заключим мирное соглашение", — подчеркнул он.

Издание отмечает, что неспособность Трампа остановить боевые действия после своего обещания "расстраивает его". Поэтому теперь возникает вопрос, будет ли он давить на Россию, чтобы та пошла на значительные уступки в заключении соглашения о мире в Украине.

Ранее он заявил, что дает сторонам немного времени для заключения соглашения, а в противном случае США откажутся от посредничества в переговорах.

"Мы очень твердо думаем, что они оба хотят мира, но им нужно сесть за стол переговоров", — сказал Трамп.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не поддерживает предложение США о признании Крыма российским.

Также американский президент выразил недовольство в ответ на российский массированный обстрел Украины 24 апреля.