Стармер назвав термін можливого закінчення війни в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається, що війна в Україні вже незабаром завершиться. На його думку, це може статися до початку літа.

Про це він сказав в інтерв'ю The Telegraph.

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Стармер закликав надати США гарантії безпеки для британських сил та сил інших країн, які планують розмістити в Україні після припинення вогню.

"Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною, і це має бути довгострокове припинення вогню", — сказав він.

На думку прем'єра Британії, тимчасове припинення вогню просто залишить Росії можливість і засоби повернутися з війною в майбутньому. Він наголосив, що Росія вже робила так раніше і зробить знову.

Стармер переконаний, що Україні треба надати можливість визначати умови будь-якої мирної угоди з РФ та він вимагає від Москви погодитися на "беззастережне припинення вогню".

"Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна має вирішувати ці питання — це не для інших людей вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна", — додав він.

Водночас Стармер не згодний із пропозицією США Україні щодо офіційного визнання Криму російським.

Нагадаємо, Велика Британія ввела новий пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону на експорт контролерів для ігрових консолей.

А в МЗС Британії повідомили результати переговорів у Лондоні між міністрами.